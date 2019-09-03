Национальная программа развития Дальнего Востока станет одной из ключевых тем ВЭФ

ТАСС, 4 сентября. Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ), на котором ожидается порядка 5 тыс. участников из более чем 50 государств, начинает свою работу на острове Русский во Владивостоке. Основная программа форума продлится до 6 сентября.

В этом году форум пройдет под девизом "Дальний Восток - горизонты развития". В его деловой программе - порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги ("Россия - Индия", "Россия - Китай", "Россия - Республика Корея", "Россия - Япония", "Россия - АСЕАН", "Россия - Европа"). Обсуждения будут проходить по четырем основным направлениям: "Новые решения для ускорения экономического роста", "Создавая условия для бизнеса", "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" и "Новые решения для повышения качества жизни".

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, наиболее многочисленные делегации ожидаются из Японии, Китая, Республики Корея и Индии. Кроме того, приедут гости из других стран, включая США, Сингапур и Великобританию. Свое участие подтвердили члены правительства РФ, чиновники, более 480 глав российских и 140 глав иностранных компаний.

В мероприятиях форума примет участие президент РФ Владимир Путин, а также лидеры Индии, Японии, Монголии, Малайзии и других государств.

Региональная повестка

Одной из ключевых тем ВЭФ станет Национальная программа развития Дальнего Востока, которая будет представлена на полях форума. Документ разрабатывался с 2018 года по поручению главы государства. Программу формировали с учетом мнений жителей региона, ее мероприятия планируется проводить до 2025 года, а в перспективе - до 2035 года.

Институты развития Дальнего Востока презентуют на форуме 15 сервисов для инвесторов, среди которых - подбор оптимальных мер господдержки, получение участка акватории, доступный кредит для малого и среднего бизнеса. Они также представят новые инициативы, в том числе ипотеку для жителей региона под 2%.

В этом году в мероприятии впервые примут участие Бурятия и Забайкальский край, которые были включены в состав ДФО прошлой осенью. Бурятия представит в своем павильоне изделия из нефрита, вертолеты производства Улан-Удэнского авиазавода. Забайкалье организует для посетителей интерактивное путешествие по региону.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Минвостокразвития представит экспозицию "Дальневосточная деревня". В интерактивной форме гостей познакомят с самыми яркими проектами, реализованными на "дальневосточных гектарах". Также будет организована ярмарка продукции, произведенной на выданных по программе участках.

Регионы ДФО презентуют свой туристический и экономический потенциал на "Улице Дальнего Востока" - выставке достижений, которая является неотъемлемой частью каждого ВЭФ. Сахалинская область представит павильон, напоминающий занесенного в Красную книгу кита, Магаданская область покажет, как будет выглядеть в 2035 году, а экспозиция Хабаровского края представит собой регион в миниатюре.

Пленарное заседание

5 сентября состоится главное событие форума - пленарное заседание, на котором выступит Владимир Путин. Помимо президента РФ, на пленарном заседании запланированы также выступления президента Монголии Халтмаагийн Баттулги, премьер-министров Индии Нарендры Моди, Малайзии Махатхира Мохамада и Японии Синдзо Абэ.

Одной из центральных тем выступления президента РФ на пленарном заседании ВЭФ станет ускорение развития Дальнего Востока. По словам Ушакова, глава российского государства остановится на планах по ускорению социально-экономического развития региона, пригласит иностранных инвесторов активнее вкладывать в совместные с российским бизнесом проекты и изложит подходы нашей страны к углублению региональной экономической интеграции, выскажется по вопросам безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Ну и, естественно, там будет говорить и о принципах свободной торговли на основе норм права ВТО, и будет подчеркнута недопустимость применения различного рода ограничений и санкций, которые мешают нормальному торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал помощник президента РФ.

В этот же день во Владивостоке состоится турнир по дзюдо, который посетят, в частности, российский и монгольский президенты, а также премьер-министр Японии. К ВЭФ приурочен официальный визит в Россию премьер-министра Индии. На полях форума запланированы встречи Путина с Абэ, Мохамадом и заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

Образование, экология и здравоохранение

Социальный блок правительства обсудит на полях форума привлечение частных инвестиций для решения социальных задач, развитие системы здравоохранения и становление здорового общества на Дальнем Востоке, актуальные проблемы экологии и угрозы биологической безопасности региона, подготовку кадров будущего, а также новые образовательные платформы.

В первый день форума министр труда и социальной защиты Максим Топилин примет участие в обсуждении взаимодействия государства с частным бизнесом и привлечения частных инвестиций для решения социальных задач в образовании, здравоохранении, спорте и социальном обслуживании. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр науки и высшего образования Михаил Котюков примут участие в дискуссии "Угрозы биологической безопасности в АТР: новые риски и возможности", где будут подниматься вопросы ликвидации опасностей, которым наиболее подвергаются государства Азиатско-Тихоокеанского региона из-за эпидемий, неправомерного использования генетических технологий и синтетической биологии.

Социальную повестку второго дня ВЭФ откроет дискуссия о формировании новой экологической политики на Дальнем Востоке, в которой примут участие министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Замминистра просвещения Павел Зенькович расскажет о роли цифровизации в обновлении образовательного процесса, а министр науки и высшего образования Михаил Котюков - о вызовах рынка труда, которые сегодня стоят перед системой высшего образования.

В рамках сессии "На пути к здоровому обществу Дальнего Востока" Топилин вместе с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой обсудят реализацию нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение" в регионе. В третий день форума Котюков примет участие в сессии "Инновационный научно-технологический центр ДВФУ "Русский" - особый правовой режим для прорывного развития высоких технологий", где будут обсуждаться вопросы формирования экосистемы науки и высоких технологий на острове Русский.

Обширная спортивная программа

Форум в этом году готовит обширную спортивную программу. Начнется первый официальный день ВЭФ традиционным забегом в поддержку редких видов животных Дальнего Востока. Более 500 участников форума и жителей Приморья выйдут на старт дистанций 1 и 5 км. В этом году маршрут традиционного забега был изменен: он начнется у входа в Приморский океанариум и пройдет по его живописной территории.

Внимание мировых спортивных СМИ будет приковано к ежегодному Международному турниру по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который в третий раз пройдет 5 сентября на "Фетисов Арене".

В турнире, включенном в календарь Международной федерации дзюдо, примут участие сборные России, Японии, Южной Кореи, Монголии и Китая, составленные из юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Помимо спортивной, организаторы готовят для болельщиков масштабную развлекательную программу, включающую концерт Григория Лепса, встречи с выдающимися спортсменами прошлого, мастер-классы и другие активности.

Также в рамках форума пройдут турниры и мастер классы для участников ВЭФ по бейсболу, керлингу и го. С 4 по 6 сентября будет открыт Российско-японский дом сумо и там состоится уникальная матчевая встреча борцов сумо сборных России и Японии. Турнир пройдет как в командных, так и в личных соревнованиях. Международная встреча борцов сумо в рамках ВЭФ станет одной из важнейших презентаций этого вида спорта в мире.

Также в этот день на льду сойдутся хоккейные сборные администрации Приморского края и ВЭФ.

4 сентября под эгидой ВЭФ пройдет товарищеский матч по футболу между местным клубом Футбольной национальной лиги "Луч" и японским клубом "Кобальт", основанном при Университете Осаки Саньо в прошлом году.

Не обойдется ВЭФ-2019 и без парусной регаты. 5-6 сентября в бухте Аякс в четвертый раз состоится регата на Кубок Фонда Росконгресс в классе Platu 25.

Боттичелли, "Опять двойка" и "Улица Дальнего Востока"

В рамках форума запланирована обширная культурная программа. Одним из важнейших событий станет экспонирование шедевра итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" из собрания галереи Уффици. С 3 по 5 сентября картина будет выставлена на площадке форума, а с 8 сентября все желающие смогут увидеть картину в Приморской государственной картинной галерее.

Также в Приморской государственной картинной галерее пройдет выставка "Русское искусство XVI - начала XX веков". Здесь же пройдет выставка одного шедевра - картины Федора Решетникова "Опять двойка" из собрания Государственной Третьяковской галереи.

Гости форума смогут побывать на балете "Дон Кихот" и гала-концерте лауреатов XVI Международного конкурса имени Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые состоятся на Приморской сцене Мариинского театра. Также в дни форума на Спортивной набережной Владивостока пройдет II Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока".

Для инвесторов

"Росконгресс" и Дальневосточный фонд высоких технологий подведут итоги первого конкурса среди дальневосточных стартапов Business Priority. Подать заявку на участие в конкурсе могли любые технологические стартапы, зарегистрированные в ДФО и имеющие готовый продукт. Экспертным советом на ВЭФ будут выбраны семь стартапов - победителей, продукция которых уже пользуется спросом и имеет потенциал выхода на мировые рынки.

В рамках ВЭФ также будет представлен маркетплейс инвестпроектов Центрального федерального округа. На новом портале для инвесторов уже размещен портфель предложений для инвестиций в Центральную Россию на 1 трлн рублей. Он состоит из 208 конкретных проектов по 12 направлениям бизнеса со стабильными и растущими рынками, наличием необходимых ресурсов для их реализации. В дальнейшем этот пакет предложений для инвесторов будет расширен.

Проекты будут сопровождаться при участии аппарата полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.