Мантуров: BMW приостановил рассмотрение отдельного от "Автотора" специнвестконтракта

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Автоконцерн BMW приостановил процесс рассмотрения отдельного от холдинга "Автотор" специнвестконтракта (СПИК), сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".

"Что касается BMW, то они сами заморозили процесс рассмотрения своей заявки. Мы коллег предупреждали (в последний раз видел их в мае), что у них остается мало времени и после принятия нового формата СПИК 2.0 мы не сможем подписывать контракты на прежних инвестиционных условиях. Что, собственно, и случилось [после 13 августа]. Как я понимаю, коллеги выбрали основным вариантом развитие на площадке "Автотора", - сказал Мантуров.

Ранее в министерстве сообщали, что на рассмотрении находились две отдельные заявки от BMW и автомобильного холдига "Автотор", ведущего сборку автомобилей иностранных брендов в Калининграде. В итоге СПИК был заключен только с последним. По нему BMW может собирать автомобили на "Автоторе" в течение двух лет.

К 2020 году "Автотор" планирует построить новый завод по производству легковых автомобилей мощностью 50 тыс. единиц в год, писали ранее "Ведомости". Предполагается, что на предприятии будут производить автомобили основных партнеров "Автотора", то есть германского BMW или корейских марок Hyundai и Kia.