Якутск рассмотрит возможность перехода на "альтернативную котельную"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную". Соответствующее соглашение подписали "Русгидро" и правительство Якутии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.

Документ предполагает, что "Якутскэнерго" (входит в "Русгидро") и муниципальная компания "Теплоэнергия" создадут совместное предприятие, выполняющее функции теплосетевой организации, а впоследствии планируют получить статус единой теплоснабжающей организации Якутска.

"В рамках достигнутых договоренностей рассматривается переход Якутска в ценовую зону теплоснабжения (метод "альтернативной котельной") после создания нового предприятия. Новое регулирование в этой сфере предполагает, что цены на тепло будут устанавливаться не государством, а по соглашению производителей, потребителей и теплосетевой организации в рамках предельного уровня", - говорится в сообщении "Русгидро".

Как отметил глава компании Николай Шульгинов, он рассчитывает, что Якутск станет первым городом на Дальнем Востоке, перешедшим на метод "альтернативной котельной".

Также на ВЭФ "Русгидро" и Амурская область подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым власти региона будут содействовать инвестиционным проектам и работе компании в области, в том числе в разработке и утверждении документов в градостроительной сфере и проведении процедур для оформления прав на пользование природными ресурсами. Содействие также будет оказываться при реализации долгосрочной тарифной политики, направленной на модернизацию и развитие электросетевой инфраструктуры.

Об "альтернативной котельной"

Закон об "альтернативной котельной" вступил в силу 1 января 2018 года. Новый метод предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на 10 лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают изначально затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.