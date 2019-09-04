РЭЦ и китайская Epinduo создадут интернет-магазин продовольственных товаров из России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и китайская компания Epinduo в ходе Восточного экономического форума подписали соглашение о создании специализированного национального интернет-магазина продовольственных товаров из России, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Магазин откроется на Tmall Food & Fresh - продовольственном сегменте одной из крупнейших китайских b2c-платформ Tmall.com, входящей в состав Alibaba Group.

Планируется, что флагманский магазин станет площадкой, где производители смогут размещать товары, избежав трудного и длительного процесса открытия собственного магазина. Сейчас Alibaba Group в рамках глобальной импортной стратегии в пилотном режиме запускает магазины товаров из Новой Зеландии, Малайзии и Сингапура.

Компания Epinduo, которая выступит оператором национального магазина российских товаров, специализируется на продаже отечественных товаров в КНР. Epinduo представлена на крупнейших торговых площадках КНР, таких как Tmall, JD, 1688, Pinduoduo, ShouQ, Pinduoduo, мультифункциональном месенджере Wechat, а также имеет свою собственную онлайн площадку Epinduo.com и сеть розничных магазинов российской продукции. Компания ежедневно продает российских товаров на сумму до 4 млн рублей.

"РЭЦ и Epindou будут совместно прорабатывать маркетинговую стратегию магазина, критерии для участия, отбирать компании, чья продукция окажется на виртуальной полке. До конца года предполагается запустить работу магазина и разместить в нем продукцию не менее 10 российских производителей", - сообщил старший вице-президент РЭЦ Алексей Кожевников.

Как отметили в РЭЦ, совокупный трафик китайских электронных торговых площадок составляет до 1 млрд посещений в месяц. При этом экспорт продовольствия в Китай демонстрирует устойчивый рост с 2014 года, а в 2018 году его показатели составили более $1 млрд.