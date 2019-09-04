Трутнев: меры поддержки бизнеса в ДФО позволяют увеличить норму доходности на 10-15%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Меры поддержки бизнес-проектов на Дальнем Востоке позволяют увеличить норму доходности на 10-15% по сравнению с другими регионами РФ, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В целом эти меры привели к тому, что норма доходности увеличилась на 10-15% по разным проектам", - сказал он.

Трутнев отметил, что комплексная работа по развитию макрорегиона ведется с 2013 года. По его словам, при разработке мер поддержки бизнеса на Дальнем Востоке был проанализирован опыт соседних стран.

Вице-премьер добавил, что принято более 40 законов, которые позволяют обеспечить улучшенные условия для инвесторов в ДФО. В частности, разработан и запущен механизм электронной визы, упрощены административные процедуры, созданы территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток - преференциальные режимы со льготными условиями для бизнеса. Кроме того, создано Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также подведомственные ему институты развития, которые привлекают в макрорегион инвесторов, помогают финансировать проекты и создавать инфраструктуру.

"На сегодняшний день уже запущено и работает более 240 предприятий, более 600 млрд рублей частных инвестиций привлечено. <...> Мультипликатор у нас больше 10… - это значит, что на каждый вложенный бюджетный рубль мы привлекаем более 10 рублей частных инвестиций", - пояснил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.