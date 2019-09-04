ВЭБ на ВЭФ подпишет соглашение о финансировании производства метанола в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) планирует подписать кредитное соглашение по финансированию строительства крупного комплекса по производству метанола в Находке. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Николай Цехомский на одной из сессий ВЭФ.

"Мы на этом форуме будем подписывать кредитное соглашение по НЗМУ, это Находкинский завод минеральных удобрений, который фактически финансирует крупнейшее производство газохимическое, это переработка газа метанол. И это будет крупнейшее в России производство", - сказал он.

На прошлой неделе набсовет ВЭБ.РФ одобрил участие госкорпорации в финансировании строительства крупного промышленного комплекса в Находке, который в перспективе должен стать одним из крупнейших производителей метанола в России. Финансирование будет осуществляться в рамках Фабрики проектного финансирования.

Фабрика проектного финансирования - совместный проект Минэкономразвития и госкорпорации, который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

В настоящий момент в рамках Фабрики с ВЭБ сотрудничают 18 банков. С момента запуска Фабрики набсовет ВЭБ.РФ одобрил участие госкорпорации в финансировании семи проектов общей стоимостью более 500 млрд руб.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.