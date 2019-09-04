"Ъ": Акимов поручил проработать легализацию eSIM к 15 января 2020 года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи совместно с Федеральной антимонопольной службой и ФСБ проработать предложения по нормативной базе для легализации технологии виртуальных sim-карт (eSIM). Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию поручения, наличие которого подтвердил представитель Акимова.

По данным издания, в ФАС подтвердили получение такого поручения. Как сообщила газете глава управления регулирования связи и информационных технологий службы Елена Заева, основные подходы к регулированию сферы виртуальных sim-карт должны появиться до конца года. "Мы считаем внедрение eSIM очень важным и своевременным, это будет значимым инструментом для развития конкуренции на рынке, а значит, и для улучшения условий для потребителей", - приводит ее слова "Коммерсантъ".

Отмечается, что поручение основано на докладе Института исследований интернета, подготовленном совместно с Минкомсвязи, ФАС и операторами мобильной связи. В документе подчеркивается наличие угроз безопасности тайны связи для российских абонентов при текущей конфигурации eSIM. Для обеспечения сохранности пользовательских данных предлагается обязать производителей устройств, поддерживающих технологию eSIM, размещать серверы для абонентских профилей и криптографических ключей в России.

О технологии eSIM

Цифровая карта eSIM представляет собой встроенный модуль идентификации абонента, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять в смартфон обычную физическую sim-карту. В ноябре 2018 года глава Минкомсвязи Константин Носков говорил ТАСС, что с технической точки зрения снятие запрета на eSIM в России неизбежно, однако пока этот вопрос не числится в списке острых проблем на повестке дня. В марте 2019 года замглавы министерства Олег Иванов сообщал газете "Ведомости", что нормативная база для урегулирования использования eSIM в России должна быть готова до конца года.

Технология eSIM используется в новых смартфонах Apple: представленные в сентябре iPhone XS, XS Max и XR впервые в истории iPhone получили возможность работать с двумя sim-картами, одна из которых - eSIM. Однако использовать eSIM могут далеко не все владельцы новых iPhone: это зависит от того, поддерживает ли оператор такую технологию.

Российские операторы на сегодняшний день не обеспечивают поддержку eSIM, поскольку законодательство РФ накладывает ряд ограничений в этом вопросе. В частности, eSIM предполагает возможность переключения между сетями операторов без посещения офиса оператора связи, но в России номер sim-карты закрепляется в абонентском договоре. Конкретные параметры использования eSIM в России (в частности, процедуры подключения и отключения абонентов) еще предстоит определить.