"Ростелеком" подключит к интернету более 180 социальных объектов Камчатки

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве заключили на Восточном экономическом форуме правительство Камчатского края и ПАО "Ростелеком". Компания подключит в регионе к интернету более 180 социальных объектов, сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

"В рамках подписанного в среду на Восточном экономическом форуме соглашения правительство Камчатского края намерено содействовать ПАО "Ростелеком" в сборе данных, необходимых для реализации проектов развития цифровой инфраструктуры, информировать о возможностях софинансирования. "Ростелеком", в свою очередь, окажет помощь в развитии национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" на Камчатке, примет участие в разработке стратегии цифровой трансформации края, а также продолжит работу по устранению цифрового неравенства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Ростелеком" определен исполнителем по государственному контракту Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение к интернету 182 социально значимых объектов в Камчатском крае. К их числу относятся фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы местного самоуправления, объекты МВД, пожарной охраны и Росгвардии.

"Для нашего полуострова вопрос развития связи всегда был и остается крайне важным. Особое внимание сегодня мы уделяем именно устранению цифрового неравенства: если в городах и крупных населенных пунктах на юге Камчатки ключевые проблемы решены, то в северных районах и небольших поселках предстоит еще очень большая работа. Отмечу, что до конца 2021 года на Камчатке планируется организовать 20 точек беспроводного доступа в интернет в населенных пунктах, не подключенных к магистральным каналам связи", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

Стороны соглашения обсудили также необходимость максимально широкого информирования населения и бизнеса о тарифах на предоставляемые услуги связи. "Сегодня цифровая трансформация - главный пункт мировой повестки. Наша компания готова выступить партнером правительства Камчатского края и открыть жителям и бизнесу Камчатки новые возможности за счет использования новых технологий, цифровых решений, а самое главное - мощной телеком-инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова президента ПАО "Ростелеком" Михаила Осеевского.

ВЭФ-2019

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока. Ежегодно в рамках форума проходит выставка "Улица Дальнего Востока" с презентациями дальневосточных регионов.