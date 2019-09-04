"Русгидро" ведет переговоры об изменении стоимости строительства первой ЛЭП на Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" ведет переговоры об изменении сметной стоимости строительства первой линии электропередачи (ЛЭП) Певек-Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке, где Росатом будет выводить из эксплуатации Билибинскую АЭС и замещать ее мощности первой в мире плавучей АЭС "Академик Ломоносов" в Певеке. Об этом сообщил журналистам глава "Русгидро" Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Уже два конкурса прошло, пока подрядчика не обнаружили. Сейчас идет обсуждение возможного внесения каких-то изменений в проектно-сметную документацию в части сметной стоимости, чтобы выйти на какого-то адекватного подрядчика", - сказал он.

Ранее правительство РФ одобрило увеличение уставного капитала "Русгидро" для реализации проекта строительства электросети на Чукотке. По итогам допэмиссии "Русгидро" должна сделать взнос в уставный капитал "Чукотэнерго", который будет направлен на строительство двух одноцепных воздушных линий 110кВ Певек-Билибино.

В конце 2017 года "Русгидро" оценивала общий объем предстоящей допэмиссии, которая может проводиться поэтапно, в 13-14 млрд рублей. В январе 2017 года в компании ТАСС сообщили, что "Русгидро" предварительно оценивает инвестиции в строительство линии электропередачи Певек-Билибино на Чукотке в 18,4 млрд рублей. В настоящее время еще ведутся рабочее проектирование и инженерные изыскания.

Новая станция на Чукотке

Также "Русгидро" считает необходимым построить на Чукотке новую теплоэлектростанцию, которая бы заменила мощности старой Чаунскую ТЭЦ, а также замещала ПАТЭС, сооружаемую Росатомом в Певеке, на время вывода энергоблоков в ремонт.

"Пока не найдены источники финансирования, ни сроки не определены, ни проектирования никакого не идет. Мы ждем. Источник финансирования - мы считаем, что это должен быть федеральный бюджет", - сказал Шульгинов.

По его оценке, мощность новой ТЭЦ на Чукотке должна составлять 70 МВт.

Ранее сообщалось, что строительство новой Чаунской ТЭЦ в самом северном городе России - Певеке - начнется в 2026 году.