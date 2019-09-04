ВЭБ.РФ профинансирует реконструкцию международного терминала аэропорта "Якутск"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" планирует участие в инвестпроекте по реконструкции международного терминала аэропорта "Якутск" стоимостью 1,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"В рамках Восточного экономического форума ВЭБ.РФ, правительство Республики Саха (Якутия), Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и АО "Аэропорт Якутск" подписали меморандум о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта по реконструкции международного терминала аэропорта "Якутск", - отмечается в сообщении. После завершения обновления международного терминала пассажиропоток возрастет с 30 тыс. до 100 тыс. человек. Завершающий этап реконструкции запланирован на 2021 год.

"Финансирование инфраструктуры, в том числе строительство и реконструкция терминалов крупных аэропортов, - одна из ключевых задач ВЭБ.РФ. После завершения проекта аэропорт выйдет на новый уровень развития: будет расширена география международных полетов и привлечены новые авиакомпании", - прокомментировал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

"Действующий терминал был построен почти четверть века назад и перестал отвечать современным требованиям. Между тем, аэропорт имеет стратегическое значение с точки зрения авиасообщения с регионами Дальнего Востока, Сибири, странами АТР", - отметил гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков. По его словам, интерес к проекту уже проявляют азиатские инвесторы.

Аэропорт "Якутск" - крупнейший международный аэропорт, расположенный на вечной мерзлоте. Он является полигоном для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур и используется в качестве запасного аэродрома и для технической посадки (дозаправки, технического обслуживания) на кроссполярных, трансполярных и транссибирских международных воздушных трассах. Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ. Осуществляются полеты в Харбин, Бэйдайхэ, Сеул, Камрань, Краби.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.