МТС реализует на Камчатке пилотный проект по анализу туристического потока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТКИЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве заключили в среду правительство Камчатского края и компания "Мобильные телесистемы" (МТС) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Оператор связи запустит в регионе первый на Дальнем Востоке проект по анализу туристического потока, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Губернатор Владимир Илюхин и вице-президент по цифровым бизнес-решениям ПАО "Мобильные телесистемы" Валерий Шоржин в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в реализации в Камчатском крае национальной программы "Цифровая экономика". Соглашение предусматривает сотрудничество по целому ряду направлений: развитие сетей связи в труднодоступных населенных пунктах полуострова, повышение безопасности городской среды и эффективное использование ресурсов экономики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время оператор связи совместно с Камчатским туристским информационным центром запустит на полуострове пилотный проект, который позволит получать информацию о количестве прибывающих в край туристов и наиболее посещаемых ими местах. Благодаря этим данным появится возможность строить гостиницы и объекты отраслевой инфраструктуры в наиболее популярных у гостей Камчатки местах. Подобный проект на Дальнем Востоке будет реализован впервые.

"В сотрудничестве с МТС мы надеемся решить ряд важных задач - контроль состояния опорных стен, экономия бюджетных средств с помощью "умного освещения", а также развитие туристического потенциала Камчатки. Замечательно, что новые технологии приходят нам на помощь в таких вопросах, помогая решать возникающие проблемы быстро и эффективно", - приводятся в сообщении слова Илюхина.

В правительстве края сообщили, что за последние три года в инфраструктуру связи на территории полуострова МТС вложено порядка 1,2 млрд рублей. Только в 2018 году было запущено 120 базовых станций, 80% из которых стандарта LTE. Мобильный интернет доступен 90% населения края. В 2019 году планируется запустить еще 60 базовых станций стандарта 2G/4G.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.