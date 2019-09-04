Минэнерго на следующей неделе обсудит с Украиной и ЕК дату переговоров по газу

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ на следующей неделе обсудит с коллегами из Украины и Еврокомиссии (ЕК) дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе Восточного экономического форума.

"Мы в ближайшее время с нашими коллегами обсудим дату проведения такой встречи. Мы подтверждаем готовность провести трехсторонние консультации. По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время", - сказал Новак.

Он также напомнил о ранее достигнутой договоренности провести встречу в сентябре.

"Мы предварительно до этого договаривались о том, что такая встреча будет в сентябре. Сейчас должны конкретно договориться по дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны, и о месте встречи", - заключил Новак.

В начале августа дипломатический источник в Брюсселе сообщал ТАСС, что трехсторонние министерские переговоры по газу намечены на 16 сентября в Брюсселе. Позднее Еврокомиссия предложила России и Украине провести встречу на неделе с 16 по 22 сентября.

Предыдущие переговоры по газу на уровне министров состоялись в середине 2018 года.

Действующий 10-летний контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце этого года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Украинская сторона неоднократно заявляла, что не будет продлевать транзитный контракт на прежних условиях и изучает варианты на случай прекращения транзита.