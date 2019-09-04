Глава Якутии: Дальний Восток нуждается в отдельной программе по улучшению качества жизни

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Отдельная программа по улучшению качества жизни требуется для регионов Дальнего Востока. Ее проект представит в среду на заседании Госсовета на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Якутии Айсен Николаев.

"Эта программа очень нужна Дальнему Востоку. Я возглавляю рабочую группу и сегодня вечером буду представлять на Госсовете проект программы, - сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24". - Дело в том, что даже национальные проекты, которые реализуются сегодня на территории Дальнего Востока, не способны вывести уровень развития качества жизни на Дальнем Востоке на уровень среднероссийский: мы все равно отстаем и по уровню бедности, и по качеству жизни, и по продолжительности жизни, и по смертности - по всем показателям Дальний Восток отстает".

По его словам, региону необходима "лидерская программа развития, а не догоняющая". Так, программа, которую глава Якутии презентует на Госсовете, предусматривает прорыв Дальнего Востока в социальной сфере и выведение качества жизни на Дальнем Востоке на уровень выше среднероссийского. Николаев подчеркнул, что по условиям ведения бизнеса Дальний Восток является лучшей территорией России, но социальная сфера требует мощных преобразований.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.