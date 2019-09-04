ВЭБ.РФ будет участвовать в проекте реконструкции аэропорта Благовещенска

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ, правительство Амурской области и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) договорились о реализации проекта по реконструкции международного аэропорта Благовещенска, говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

"Соответствующее соглашение было подписано в рамках пятого Восточного экономического форума (г. Владивосток). Объем инвестиций составит 3 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность аэропорта в 2,5 раза, расширить объем международных авиаперевозок до 250 тыс. пассажиров, разделить потоки вылетающих и прилетевших, сократить время их обслуживания и подготовки к вылету.

"Проблема реконструкции остро стояла на протяжении последних лет. За последние годы объемы авиаперевозок через Благовещенск значительно выросли, а пассажиропоток увеличился в 10 раз. При этом международный терминал может принимать не более 80 пассажиров в час. Это сдерживает развитие международных перевозок в регионе. Реконструкция аэропорта позволит повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя ВЭБ.РФ Николая Цехомского.

"Появление современного авиатерминала фактически на границе с Китаем станет мощным стимулом для развития туризма и экономического сотрудничества между двумя странами", - добавил гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".

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