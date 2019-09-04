Эксперт: переработку низкокачественной древесины необходимо развивать на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Низкокачественную древесину необходимо больше вовлекать в переработку на Дальнем Востоке, развитие этого направления перспективно в части экспортных поставок в страны Японии и Южной Кореи. Таким мнением поделился с корреспондентом ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) генеральный директор УК "РФП Групп" (управляющая компания крупного лесопромышленного холдинга RFP Group) Дмитрий Вальтфогель.

"Считаю, что необходимо развитие лесопильных производств, которые специализируются на переработке низкокачественного и тонкомерного древесного сырья в сочетании с развитием производства биотоплива для весьма привлекательных рынков Японии и Южной Кореи. Это может быть более конкурентоспособной, практически реализуемой и экономически привлекательной стратегией по сравнению с проектом строительства целлюлозно-бумажного комбината, который обсуждается в регионе последние несколько лет. Также это менее рискованно, в первую очередь, с точки зрения доступности самого сырья", - сказал Вальтфогель.

Власти Хабаровского края в предыдущие годы заявляли о планах по строительству ЦБК стоимостью $1,5 млрд, инвестором которого должны были выступить китайские компании. RFP Group тогда сообщала о возможности участия в проекте в качестве поставщика необходимого сырья. За 2018 год, отметил Вальтфогель, холдинг провел большую работу, проанализировав потенциал лесной промышленности региона, перспективы создания проекта целлюлозно-бумажного комбината. "В ходе анализа мы увидели, что для региона в целом существуют альтернативные варианты развития лесопромышленных производств и увеличения комплексности переработки древесины, в том числе низкокачественной", - сказал Вальтфогель.

RFP Group - крупный лесопромышленный холдинг на Дальнем Востоке, объединяет группу технологически связанных компаний полного цикла: заготовка древесины, переработка и доставка продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Предприятия холдинга работают в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.