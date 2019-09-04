Ростех планирует развивать сети пятого поколения на отечественном оборудовании

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Сети пятого поколения будут развиваться в России на отечественном оборудовании и программном обеспечении, сообщил директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума в среду.

"Что касается технологий, мы понимаем, что 5G имеет очень особое свойство в части безопасности. Наша страна, возможно, не может себе позволить строить сети пятого поколения не на доверенном оборудовании. И поэтому все-таки критически важным является попытаться построить собственную сеть из собственного оборудования на собственном программном обеспечении. Значит, это свое оборудование надо разработать. Что-то надо локализовать, что-то надо правильно интегрировать. И этим мы сегодня и займемся", - сказал он, добавив, что это технологически сложная, но выполнимая задача.

При этом Бровко отметил, что на сегодняшний день нет острой потребности в сетях пятого поколения. "Это сверхскорости со сверхвозможностями, обычному пользователю это совершенно не нужно, 4G более чем достаточно, с запасом. Запрос на 5G появится в ближайшие пять лет, все остальное сейчас - это чисто маркетинговый ход", - пояснил он.

Также он подчеркнул, что создан консорциум Ростелекома и Ростеха по разработке сетей пятого поколения в России. "Ростелеком отвечает за операторскую часть - это все, что касается сервисов, это то, что касается развертывания сети и формирования технических требований к сети. А мы совместно с кооперацией партнеров будем отвечать за разработку самой сети", - сказал он.

По словам Бровко, до декабря должна быть подготовлена комплексная дорожная карта в правительство, после утверждения которой начнется реализация проекта.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.