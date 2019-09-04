Активность в сфере услуг в России в августе выросла до 52,1 пункта

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в августе 2019 года вырос до отметки 52,1 пункта с 50,4 пункта в июле, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Российские компании сферы услуг указали на ускорение расширения деловой активности в августе. Хотя в целом темпы роста были умеренными, они были максимальными за четыре месяца. Поддержкой этому послужило усиление роста новых заказов и возобновление роста новых экспортных заказов", - отмечают в агентстве. Вместе с тем компании четвертый месяц подряд сокращали рабочие места, указывается в исследовании.

Индекс PMI является одним из важнейших опережающих экономических индикаторов. Значение показателя PMI ниже 50 пунктов указывает на замедление деловой активности, а выше этого уровня - на ее рост.

Инфляция закупочных цен в августе оказалась минимальной с марта 2018 года. При этом компании повысили цены на свои услуги максимальными за три месяца темпами.

На фоне относительно умеренного повышения потребительского спроса компании были менее оптимистичны в отношении будущего роста деловой активности. Тем не менее компании ожидают роста и связывают оптимизм с разработками новых видов услуг и увеличением новых заказов.

"На совокупном уровне данные указывают на возобновление роста новых заказов, несмотря на трудности в производственном секторе. Тем не менее общий рост объемов производства был слабым по историческим меркам и темпы роста были значительно ниже наблюдаемых в начале 2019 года", - отметил экономист IHS Markit Шиан Джонс.