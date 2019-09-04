Чистая прибыль группы "Открытие" по итогам 2019 года может превысить 40 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Открытие" по международным стандартам финансовой отчетности в 2019 году может превысить 40 млрд рублей, сообщил ТАСС глава группы Михаил Задорнов в кулуарах Восточного экономического форума.

"У нас по МСФО прибыль группы за полгода 33,5 млрд рублей, из которых 23 млрд заработал банк, 10 млрд - не банковские "дочки" группы. Поэтому я осторожно скажу, что прибыль группы по году будет не менее 40 млрд рублей. Ну где-то между 40 и 45 млрд рублей прибыль группы "Открытие" - это то, что мы ожидаем по международным стандартам", - сказал Задорнов.

По его словам, более точные прогнозы строить пока сложно.

Банк России в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие", месяц спустя - об оздоровлении группы Бинбанка. В начале 2019 года завершился процесс объединения "Открытия" и Бинбанка. Объединенный банк "Открытие" на 99,9% контролируется ЦБ.