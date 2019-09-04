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ВЭФ-2019

Моди в Twitter на русском языке поблагодарил Путина за визит на комплекс "Звезда"

Премьер Индии назвал щедрым жестом посещение "Звезды" президентом РФ вместе с ним
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и президент РФ Владимир Путин во время посещения судостроительного комплекса "Звезда" Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и президент РФ Владимир Путин во время посещения судостроительного комплекса "Звезда"
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду опубликовал твит на русском языке, в котором поблагодарил президента РФ Владимира Путина за совместный визит на судостроительный комплекс "Звезда".

"Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс "Звезда", который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике", - говорится в сообщении Моди.

Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Ранее он вместе с Путиным ознакомился с ходом работ по модернизации производства и модельным рядом перспективных судов на комплексе "Звезда".

В Кремле ранее отмечали важность посещения Путиным и Моди "Звезды" в контексте как энергетического сотрудничества, так и потенциала этой судоверфи по выполнению военных заказов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в перспективе построенные здесь суда "будут использоваться для доставки российской нефти и сжиженного природного газа на мировые рынке, в том числе и в Индию".

Дальневосточный завод "Звезда" был образован в 1954 году. В 2013 году президент РФ поручил создать на его базе судостроительный промышленный кластер по производству морской техники и оборудования. Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с "Роснефтью". В настоящее время на судоверфи работают 3 тыс. человек.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, НарендраУшаков, Юрий ВикторовичВЭФ-2019
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