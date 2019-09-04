Моди в Twitter на русском языке поблагодарил Путина за визит на комплекс "Звезда"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду опубликовал твит на русском языке, в котором поблагодарил президента РФ Владимира Путина за совместный визит на судостроительный комплекс "Звезда".

Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны Президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике. pic.twitter.com/jnejwV1NXv

"Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс "Звезда", который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике", - говорится в сообщении Моди.

Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Ранее он вместе с Путиным ознакомился с ходом работ по модернизации производства и модельным рядом перспективных судов на комплексе "Звезда".

В Кремле ранее отмечали важность посещения Путиным и Моди "Звезды" в контексте как энергетического сотрудничества, так и потенциала этой судоверфи по выполнению военных заказов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в перспективе построенные здесь суда "будут использоваться для доставки российской нефти и сжиженного природного газа на мировые рынке, в том числе и в Индию".

Дальневосточный завод "Звезда" был образован в 1954 году. В 2013 году президент РФ поручил создать на его базе судостроительный промышленный кластер по производству морской техники и оборудования. Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с "Роснефтью". В настоящее время на судоверфи работают 3 тыс. человек.