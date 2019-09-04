Амурская область станет сотрудничать с банком "ФК Открытие" по инфраструктурным проектам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" планирует участвовать в кредитовании строительства моста через реку Зея, международного терминала, транспортно-логистического центра и соцобъектов в Амурской области. Соответствующее соглашение подписано с правительством региона на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщается в среду на сайте областного министерства экономического развития и внешних связей.

"Глава региона Василий Орлов подписал соглашение с ПАО "Банк "ФК Открытие". Банк планирует участвовать в кредитовании строительства моста через реку Зея, международного терминала, транспортно-логистического центра, общеобразовательных школ и детских садов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по условиям соглашения банк также обеспечит доступность банковского обслуживания в отдаленных и северных районах Амурской области, а значимые для экономики региона проекты и программы получат льготное кредитование. Кроме того, банк готов выпустить облигационные займы и кредитовать унитарные предприятия Амурской области по упрощенной схеме. Среди них аэропорт Игнатьево, муниципальное унитарное предприятие "Родник" и компании закрытого административно-территориального образования Циолковский.

По словам президента "ФК Открытие" Михаила Задорнова, которые приводятся в сообщении, банк работает в регионе с муниципальными предприятиями и бюджетной сферой. Банк готов активно финансировать объекты не только транспортной и энергетической инфраструктуры, но и соцучреждения, снимая с бюджета области риски по достройке и вводу в действие объектов.

"ФК Открытие" - один из наиболее развивающихся банков в России. Знаем, как активно вы работаете с компаниями, реализующими инвестиционные проекты в Амурской области. У банка есть много новых и перспективных наработок. Мы рассчитываем, что на территории области эти наработки будут внедрены", - приводятся в сообщении слова Орлова.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Новый мост через Зею

Сейчас Благовещенск соединен с остальной частью региона единственным мостом через Зею 1980-х годов постройки. Мост протяженностью около 1,8 км нуждается в ремонте и не всегда справляется с транспортным потоком. Строительство нового перехода обсуждается в регионе более 15 лет, нагрузка на существующий мост через Зею только возрастет после того, как в конце 2019 года откроют автомост через Амур, соединяющий Россию и Китай. С 2021 года начнется возведение нового моста через Зею, правительство области пытается приблизить начало работ.

Международный терминал и транспортно-логистический комплекс (ТЛК) построят в Благовещенске в зоне моста через Амур. Стоимость проекта по строительству ТЛК превышает 1,8 млрд рублей, комплекс планируется возвести в рамках территории опережающего развития, что предполагает преференции для инвесторов.

Реализация проекта позволит использовать возможности приграничного сотрудничества и сформировать новый международный коридор "Амур-1", проект ТЛК, в частности, предусматривает строительство складских помещений с погрузочно-разгрузочными площадками и прирельсовыми платформами, железнодорожного терминала с подъездными путями, контейнерного терминала, стоянок и центра логистики. ТЛК разместится на территории площадью 51,3 га, период реализации проекта - два года.

Старт строительству трансграничного автомобильного моста через реку Амур, который должен связать российский берег в районе Благовещенска и китайский в районе города Хэйхэ, дан в конце 2016 года. Общая длина моста - более 1 км. Согласно техническому заданию, после ввода в эксплуатацию моста будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Поток пассажиров составит порядка 3 млн человек в год, поток грузов - около 6 млн тонн.

Строители 31 мая соединили российскую и китайскую части автомобильного моста между Благовещенском и городом Хэйхэ. Механически мост должен быть готов к концу 2019 года, еще три-четыре месяца предполагаются на пусковые работы и оформление, однако по открытию основного пункта пропуска в Приамурье ранее назывался срок конец лета - начало осени 2020 года.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.