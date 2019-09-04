ВЭБ и банки могут профинансировать освоение крупнейшего в РФ золотомедного месторождения

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ", Сбербанк, Газпромбанк и "Русская медная компания" заключили меморандум о сотрудничестве, согласно которому ВЭБ.РФ и банки рассмотрят возможность профинансировать освоение Малмыжского рудного поля и участка Северный Малмыж в Хабаровском крае. Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Месторождение является одним из крупнейших золотомедных объектов в мире на стадии разведки.

"В рамках Восточного экономического форума ВЭБ.РФ, Сбербанк, Газпромбанк и "Русская медная компания" заключили меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились рассмотреть вопрос об организации финансирования работ по освоению Малмыжского рудного поля и участка Северный Малмыж в Хабаровском крае, а также строительству горно-обогатительного комбината", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что продукция комбината будет ориентирована в первую очередь на экспорт в Японию, Китай и Южную Корею.

По словам первого зампреда, члена правления ВЭБ.РФ Николая Цехомского, сделка может быть реализована коммерческими банками на принципах Фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ.

Фабрика предусматривает финансирование проектов в рамках синдиката по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, которые выделяются траншами для снижения рисков участников проекта.

"Данный механизм предусматривает предоставление государственной субсидии на компенсацию роста ключевой ставки по всем траншам банков-партнеров на всем сроке кредитования. Кроме того, 7 млрд рублей в виде льготного и долгосрочного заемного финансирования предоставляет Фонд развития Дальнего Востока (входит в группу ВЭБ.РФ - прим. ТАСС)", - отметил Цехомский.

"Русская медная компания" в 2018 году выкупила у акционеров из США и Канады компанию "Амур Минералс", владеющую лицензией на разработку Малмыжского месторождения в Хабаровском крае. Утвержденные запасы месторождения (по категориям С1+С2) составляют 5,6 млн тонн меди и 298 тонн золота, что делает его одним из крупнейших в мире.

Срок освоения месторождения - не менее 35 лет. К 2022 году на месторождении планируется построить горно-обогатительный комбинат мощностью переработки до 35 млн тонн руды в год, ежегодно предприятие будет выпускать около 100 тыс. тонн меди в концентрате. "Русская медная компания" планирует вложить в проект 115 млрд рублей.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, а также модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.