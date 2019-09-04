Минпромторг: за первое полугодие 2019 года экспорт леса из России снизился более чем на 5%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Объемы экспорта лесопромышленной продукции из России снизились за первое полугодие 2019 года более чем на 5%. Об этом в среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"2018 год был для отрасли одним из наиболее успешных, у нас был рост экспорта на 19%, совокупная выручка наших лесопромышленных компаний тоже подросла порядка 18-20%. К сожалению, первое полугодие этого года у нас не такое оптимистичное: сейчас у нас идет падение экспорта более чем на 5%, нас это тревожит", - сказал Евтухов на сессии "От сырья к глубокой переработке: как будет развиваться лесная отрасль Дальнего Востока".

По его словам, падение связано с различными факторами: с негативными тенденциями, которые происходят в экономике Китая, одного из основных импортеров леса, торговой войной между США и Китаем, девальвацией юаня и ужесточением экологических норм в промышленной зоне РФ.

Пятый ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.