Путин заявил, что первый раунд переговоров по ЗСТ Индии с ЕАЭС состоится в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил о готовности сторон начать первый раунд переговоров по зоне свободной торговли Индии с ЕАЭС .

"Убежден, дополнительные возможности для диверсификации товарных потоков откроются с созданием зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом. Это наша общая цель и в ближайшее время состоится первый раунд переговоров по выработке соответствующего соглашения", - сказал он.

Программа ВТС

По словам Путина, Россия и Индия готовятся продлить программу двустороннего военно-технического сотрудничества до 2030 года.

"Успешно выполняется двусторонняя программа по ВТС до 2020 года. Прорабатывается ее новая редакция еще на ближайшие 10 лет", - сказал Путин.

СПГ-проекты в России

Российский лидер предложил индийским энергокомпаниям принять участие в реализации СПГ-проектов в России - Дальневосточный СПГ и "Арктик СПГ-2".

"Индийским партнерам принадлежит 20% в проекте "Сахалин - 1". Энергоконцерны Индии приглашаются к участию и в других перспективных проектах, таких как Дальневосточный СПГ и "Арктик СПГ - 2", - сказал Путин на пресс-конференции.