Ненецкий АО закупит до 10 новых вертолетов за 10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ приобретет до 10 новых вертолетов за 10 лет. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил ТАСС в среду глава НАО Александр Цыбульский.

"Это, в первую очередь, Ми-8 в новой модификации, это вертолеты Ми-38, и мы смотрим на новые сертифицируемые сейчас машины Ка-62 и машины "Ансат", в случае, если они будут оснащены всем необходимым оборудованием для работы в условиях Крайнего Севера. Мы планируем купить до 10 машин. Мы запустили для себя программу, которая звучит "10 лет - 10 вертолетов", то есть за 10 лет хотим приобрести 10 новых машин", - сказал Цыбульский.

По словам собеседника агентства, в течение полугода завершится технико-экономическое обоснование создания авиакомпании "Арктика". "Есть ощущение, что это (создание авиакомпании) может принести пользу нескольким арктическим регионам, в данном случае мы говорим про Архангельск и НАО в первую очередь и Республику Коми, как нашего ближайшего соседа. Сейчас при приоритизации вопроса развития региональных перелетов мы понимаем, что для этого нужен какой-то базовый перевозчик, в том числе способный работать в условиях Крайнего севера и Арктической зоны, - отметил Цыбульский. - Я думаю, что в течение полугода [планируется завершить технико-экономическое обоснование], сейчас работа заказана, она ведется специалистами авиационной отрасли".

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и Цыбульский в ходе V Арктического форума в апреле 2019 года подписали соглашение о создании новой авиакомпании "Арктика". Она будет создана на базе двух существующих авиапредприятий: "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" и "2-й Архангельский объединенный авиаотряд". "Нарьян-марский авиаотряд не убыточен, он показывает небольшую, но прибыль. Просто эта прибыль в основном связана за счет тех дотаций, которые он получает. Наша задача - максимально снизить его зависимость от дотаций из регионального бюджета и вывести его на реальную экономику. Это именно [будем делать] за счет обновления парка, увеличения количества машин, о которых я сказал выше, и за счет коммерческих работ", - добавил глава НАО.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.