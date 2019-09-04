Электронную систему tax free начнут тестировать с 1 октября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Электронная система tax free будет вводиться поэтапно, апробация проекта начнется с 1 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы со ссылкой на слова главы ведомства Владимира Булавина.

"С 1 октября 2019 года - в аэропортах Московского авиаузла пройдет апробация проекта. Ввод в эксплуатацию и отладка системы электронного документооборота между организациями розничной торговли, операторами tax free, ФТС России и ФНС России запланирована на 2020 год. Проект охватит всю территорию России без ограничений", - сказал Булавин.

Он объяснил механизм работы вводимой системы.

"В дальнейшем планируем запустить систему в электронном виде. Предполагается, что механизм будет работать по следующей схеме: турист приобретает в магазине товар, ему выдается чек tax free со специальным штрих-кодом. Информация о выданном чеке автоматически направляется в единую электронную систему таможенных органов. Вылетая из России, турист при прохождении таможенного контроля будет предъявлять товар и чек tax free таможеннику. Мы сканируем штрих-код и проставляем в электронном виде отметки об убытии товара с территории ЕАЭС. Далее информация в электронном виде передается оператору tax free и в ФНС России", - добавил Булавин.

По данным ФТС, с начала проекта по запуску системы tax free (с 17 апреля 2018 года) таможенными органами оформлено более 74 тыс. чеков tax free (в 2018 году - более 42 тыс., в 2019 году - более 32 тыс.). Общая стоимость товаров в оформленных в 2019 году 32 тыс. чеках превысила 1,8 млрд рублей.

Отмечается, что чаще всего возврат денежных средств оформляли туристы из Китая (70%). Наиболее востребованы предметы одежды, обувь, кожгалантерея, косметика, наручные часы, ювелирные украшения, икра осетровых рыб и сотовые телефоны.