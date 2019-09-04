Акции ВТБ выросли на Мосбирже более чем на 6,5% на фоне новостей о дивидендах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Акции банка ВТБ в ходе торгов на Московской бирже выросли более чем на 6,5% на фоне новостей о возможной выплате промежуточных дивидендов ВТБ, свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 12:25 мск акции банка росли на 6,51% - до 0,04175 рубля за бумагу. При этом в пике цены росли на 6,89% - до 0,0419 рубля.

В среду член наблюдательного совета ВТБ Михаил Задорнов заявил в интервью ТАСС в кулуарах ВЭФ, что хочет поднять вопрос о выплате промежуточных дивидендов ВТБ на одном из осенних заседаний набсовета. Он подчеркнул, что данный вопрос будет обсуждаться, исходя из финансовых результатов ВТБ за девять месяцев. "Сейчас посмотрим результаты девяти месяцев. Будет осенью заседание набсовета. В зависимости от показателей девяти месяцев, темпов роста портфелей, потребностей в капитале, регулятивности и будем обсуждать эту тему", - сказал Задорнов.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что группа пока не планирует выплачивать промежуточные дивиденды, так как в них нет потребности.

Наблюдательный совет госбанка рекомендовал направить на дивиденды за 2018 год 15% чистой прибыли по МСФО - она составила 178,8 млрд рублей (на 49% больше, чем в 2017 году).