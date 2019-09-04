Электрички с распознаванием лиц могут появиться в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Электропоезда, оборудованные системами идентификации лиц пассажиров, могут появиться уже в 2021 году, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума генеральный директор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа.

"Отдельная история, больше связана с ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания - прим. ТАСС). Мы поставим (системы), проблем с этим нет. Вопроса базовых два. Той компании, которая будет собирать эти данные, нужно получить соответствующую лицензию. И нами [будет осуществлена] установка оборудования", - сказал он, отметив, что установка оборудования - "это вопрос месяцев".

"Как только получаем отмашку, в течение года точно все переустановим, этим занимаются предметно. Мой прогноз - что в ближайшие полтора года все будет сделано", - добавил гендиректор ТМХ.

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания тестирует системы распознавания лиц пассажиров на вокзалах Москвы - вместо билета турникеты сканировали лица проходящих людей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.