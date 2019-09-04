Костин считает достаточными меры ЦБ по сдерживанию роста потребкредитования

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Потребительское кредитование в России в среднесрочной перспективе будет расти однозначными цифрами, меры ЦБ РФ для его сдерживания достаточны, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ.

"Мы ожидаем, что это (объявленные меры ЦБ РФ по охлаждению потребкредитования - прим. ТАСС) уже окажет определенное воздействие на рост (потребкредитования - прим. ТАСС). В среднесрочной перспективе думаем, что потребкредитование будет расти однозначной цифрой и существенного перегрева не будет. Пока больших рисков не видим, честно говоря", - сказал он.

Костин также отметил, что не разделяет мнение министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что экономика России может войти в рецессию в 2021 году в случае отсутствия мер по ограничению темпов роста потребкредитования.

С 1 октября российские банки должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Кроме того, для ограничения рисков по ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом - от 10% до 20% - с начала годы были повышены надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным кредитам.