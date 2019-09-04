Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины. Об этом сообщает в среду агентство УНИАН со ссылкой сразу на ряд украинских производителей и экспортеров.

По их словам, это связано со вступление в силу принятой в марте этого года новой директивы ЕС за номером 2019/523, которая предполагает усиление мер защиты от вредных карантинных организмов и отказ от закупок из стран, не входящих в Евросоюз. Под запрет поставок попали яблоки, груши, томаты, баклажаны, перец и некоторые другие виды плодоовощной продукции.

По свидетельству агентства, на текущий момент украинские производители в спешном порядке самостоятельно занимаются решением этой проблемы. В частности, экспортеры тепличных томатов и перца за собственные средства пытаются юридически оформить ввоз своей продукции в зоны или регионы, свободные от данных вредителей, что допускается действующими процедурами ЕС.

"Они надеются, что это получится сделать быстрее, чем получить разрешение Евросоюза для всей страны через государственную систему, особенно в связи с ликвидацией Министерства аграрной политики и продовольствия, в которое ранее входил соответствующий орган", - приводит, в частности, агентство заявление Международной информационно-аналитической платформы плодоовощного бизнеса "Истфрут" (EastFruit).

При формировании на прошлой неделе нового правительства Украины прежние министерства экономики и сельского хозяйства были объединены.

По словам экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, если поставки не будут разблокированы, то возможные потери только украинских производителей яблок в новом сезоне составят $4-5 млн или около 15% всей экспортной выручки.

По данным Украинской плодоовощной ассоциации, урожай яблок на Украине в 2018 году составил рекордные 1,5 млн тонн.