На Ставрополье открыт завод по производству семян

ПЯТИГОРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Долина семян" в среду торжественно запустила завод по производству семян в поселке Солнечнодольск Ставропольского края, сообщила пресс-служба главы региона.

"Мощность нового предприятия составляет 10 тыс. т семян кукурузы и 5 тыс. т семян подсолнечника в год. Здесь создано около 200 рабочих мест, из которых 52 являются постоянными, остальные - сезонными. Стоимость проекта составила свыше 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, завод оснащен современным оборудованием немецкого производства. Материал для завода будет выращиваться на территории местного хозяйства на площади в 10 тыс. гектаров орошаемых земель.

"В ближайшие годы завод продолжит расти. Уже сегодня ведется строительство его второй очереди, которая позволит удвоить производство семян кукурузы. Завершить работы планируется в следующем году", - отмечается в пресс-релизе.

Инвестором выступило российское подразделение международной компании "Ремингтон", которая владеет заводами по производству семян на территории США, стран Латинской Америки, а также ведет строительство аналогичных мощностей в Европе.

"Мы построили предприятия во Франции, Румынии, а сегодня открываем первый наш завод в России. Россия - лидер производства сельскохозяйственной продукции, а Ставропольский край - стратегическая для нас территория, которая дает хороший доступ к орошаемым землям. Наш завод на Ставрополье был построен в очень короткие сроки", - приводятся в сообщении слова представителя инвестора, директора по стратегии Натальи Воруз.

Воруз подчеркнула, что завод в Солнечнодольске целиком специализирован на производстве классических гибридов семян, при котором исключено использование технологий генной инженерии.