Хабаровский край будет наращивать закупки лекарств у местного завода

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены поддержать завод по производству лекарственных препаратов "Дальхимфарм" за счет увеличения объема закупок у предприятия. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Производит такое количество наименований лекарств инновационных, и только 2% реализуется в Хабаровском крае, что неправильно. Все направляется в центральные регионы страны, либо на экспорт. Очень большой покупатель - Япония", - сказал Фургал.

По данным краевого правительства, еще несколько лет назад завод поставлял на внутренний рынок края больше продукции, но ситуация изменилась, в том числе из-за проблем с централизованными поставками, часть продукции после таких поставок возвращается в регион подорожавшей. Заводу также сложно конкурировать с крупными дистрибьютерами при госзакупках.

"Объем закупок у предприятия будем увеличивать, будем работать и с аптечными сетями в части прямых поставок", - сказал Фургал.

ОАО "Дальхимфарм" - крупное дальневосточное предприятие, которое производит около 120 наименований лекарств, в том числе 60 жизненно важных. В год завод производит продукции на сумму около 2 млрд рублей, для учреждений края закупается медикаментов примерно на 100 млн рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.