Приамурье станет пилотным регионом кластерного подхода к ТОР

"Важный момент, который мы хотели бы развивать, - формирование кластерного подхода к ТОР. Пилотным проектом для нас будет Амурская область", - сказал Тырцев на сессии "Преференционные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы".

Он отметил, что сейчас в области реализуются газовые проекты и проекты по газопереработке. "Мы хотели бы выстраивать дальнейшую цепочку более глубокой переработки. Совместно с коллегами из Амурской области, компаний "Газпром" и "Сибур" мы эту работу начнем в этом году и в следующем году, считаю, мы ее должны закончить. Опять же, это зависит от конкретного проекта", - сказал Тырцев.

Как пояснили ТАСС в министерстве экономического развития и внешних связей региона, в Приамурье имеется огромный потенциал для организации производств различных товаров из газохимического сырья, которые широко применяются в автомобилестроении, в производстве медицинского оборудования и медикаментов, косметики, пищи и многих других отраслях.

"Совместно с коллегами из Минвостокразвития России, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и Корпорацией развития мы прорабатываем концепцию создания газохимического кластера для продвижения на внешние рынки, в первую очередь стран АТР. У нас в принципе есть первичная концепция. Наша главная задача увеличить передел переработки газохимии вплоть до товаров народного потребления", - отметили в министерстве.

О ТОР и ГПЗ

Газовые проекты реализуются в амурской ТОР "Свободный", созданной в июне 2017 года. Специализация ТОР - нефтехимическая промышленность и производство строительных материалов. Инвестиционную деятельность в ТОР по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока ведут четыре резидента, трое из них уже запустили свои проекты. Инвестпортфель всех проектов составляет 948,5 млрд рублей, их реализация позволит создать около 2,8 тыс. рабочих мест.

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) "Газпрома" строится в регионе с 2015 года в 18 км от города Свободный, он станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа, его проектная мощность составит до 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м год.

Амурский ГПЗ - важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по восточному маршруту. На завод по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые "Газпром" создает в рамках Восточной газовой программы. Пик строительных работ придется на 2019-2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.