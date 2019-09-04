{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019

РЖД и GlobalPorts будут совместно работать над увеличением объемов контейнерных перевозок

Стороны подписали соглашение, целью которого является сотрудничество в разработке оптимальных транспортных решений на стыке "порт - железная дорога"

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и группа GlobalPorts заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума, следует из сообщения монополии.

Целью соглашения является долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество по разработке оптимальных транспортных решений на стыке "порт - железная дорога" с использованием современных и инновационных технологий и практик.

Усилия сторон будут направлены на увеличение объемов железнодорожных контейнерных перевозок с перевалкой в портах и "сухих портах".

Документом предусматривается, в частности, разработка системы привлечения транзитных контейнеров с использованием железнодорожного транспорта и портов на Дальнем Востоке и Северо-Западе России через Транссибирский маршрут.

Теги
РоссияВЭФ-2019
Онлайн
Восточный экономический форум - 2019. День первый
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
Читать полностью