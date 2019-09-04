РЖД и GlobalPorts будут совместно работать над увеличением объемов контейнерных перевозок

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и группа GlobalPorts заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума, следует из сообщения монополии.

Целью соглашения является долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество по разработке оптимальных транспортных решений на стыке "порт - железная дорога" с использованием современных и инновационных технологий и практик.

Усилия сторон будут направлены на увеличение объемов железнодорожных контейнерных перевозок с перевалкой в портах и "сухих портах".

Документом предусматривается, в частности, разработка системы привлечения транзитных контейнеров с использованием железнодорожного транспорта и портов на Дальнем Востоке и Северо-Западе России через Транссибирский маршрут.