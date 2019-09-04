Власти Мехико решили вложить $2 млрд в развитие городского метрополитена

МЕХИКО, 5 сентября. /ТАСС/. Власти столицы Мексики в ближайшие годы вложат порядка 40 млрд песо (около $2 млрд) в развитие и модернизацию метрополитена. Об этом объявила в среду глава правительства мегаполиса Мехико Клаудия Шейнбаум.

"В следующие шесть лет мы проведем комплексную модернизацию 12 линий метро Мехико, - сказала Шейнбаум, выступая на торжественном мероприятии по случаю 50-летия со дня открытия первой ветки этой системы скоростного транспорта. - Инвестиции составят около 40 млрд песо". Деньги пойдут на закупку новых составов, выполнение работ по улучшению состояния путей, а также совершенствование систем автоматического управления поездами.

Метрополитен Мехико, насчитывающий более 190 станций, считается крупнейшим в Латинской Америке и вторым в Северной Америке после нью-йоркского. Ежегодно он перевозит более 1,63 млрд пассажиров. Общая протяженность его линий превышает 225 км.