"Ведомости": "Ростелеком" представит в октябре систему оплаты по изображению лица

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" планирует в октябре представить решение для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица. Об этом сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании, которая также является оператором работающей с июля прошлого года Единой биометрической системы.

16 августа стало известно, что над возможностью оплаты по изображению лица работает Сбербанк, однако в пресс-службе банка ТАСС заявляли, что не комментируют эту тему.

По информации "Ведомостей", прототип системы оплаты будет представлен "Ростелекомом" совместно с банком "Русский стандарт" на форуме финансовых технологий Finopolis в Сочи, который запланирован на 9-11 октября. В конце осени, как сообщил изданию представитель "Ростелекома", решение могут начать распространять на широкий рынок.

Для оплаты с помощью изображения лица будет необходимо создать связку между банковской картой и биометрическими данными. Это можно будет сделать в приложении "Ростелекома" или банка, который поддерживает такой сервис, уточнил представитель компании. Идентификации с помощью лица будет достаточно для платежей суммой до 1 тыс. рублей, покупки на большие суммы потребуют ввода проверочного кода.

"Ростелеком" тестирует Единую биометрическую систему с июля. Предполагается, что с ее помощью граждане смогут дистанционно получать государственные услуги. Биометрические шаблоны принимаются операторами системы, среди которых есть ряд банков.