Глава Минприроды: иностранные компании пока не проявляют интереса к российскому шельфу

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Иностранные нефтяные компании пока не проявляют заинтересованности в доступе к российской части шельфа Арктики. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Наверное, сегодня не так много направлений для инвестиций, которые были бы интересны и окупаемы в течение 10-15 лет, нефтегазовая отрасль одна из них. Международных игроков (в числе интересантов на шельф - прим. ТАСС) нет", - сказал Кобылкин.

При этом он добавил, что в перспективе, возможно, интерес проявит Индия.

"Юрий Петрович Трутнев ранее рассказывал об инвесторах из Индии, поэтому, возможно, Индия", - сказал он, добавив, что не слышал об интересе со стороны европейских инвесторов.

"Я не слышал [о европейских интересантах]. Я не вижу, чтобы туда кто-то рвался, очень дорого все", - добавил министр.

"Мы ориентируемся на баррель. Когда он был более 100 [долларов], более-менее какая-то активность была в шельфовой зоне, а на сегодняшний день я не думаю, что туда придет кто-то", - резюмировал глава Минприроды России.

История вопроса

Ранее по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева было дано поручение внести законопроекты по расширению допуска частных инвесторов для разработки шельфа Арктики.

В интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума Кобылкин сообщил, что Минприроды России в целом поддерживает идею доступа частных и иностранных компаний к шельфу Арктики, однако сомневается в том, что российские недропользователи проявят интерес к нему при текущей цене на нефть.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.