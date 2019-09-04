Минэнерго ожидает увеличения инвестиций в ТЭК на 40% к 2024 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Применение стимулирующих мер позволит к 2024 году увеличить объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс на 40%, до почти 7 трлн рублей. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума.

"Мы считаем, если говорить в целом, что к 2024 году за счет применения стимулирующих мер можно увеличить объем инвестиций почти на 40% и довести их до почти 7 трлн рублей. Речь идет о топливно-энергетическом комплексе и таких сегментах, как нефтегазовый комплекс, электроэнергетика", - сказал он.

Объем инвестиций в российский ТЭК в 2018 году, по данным министра, составил почти 5 трлн рублей.

"В прошлом году общий объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс составил порядка 5 трлн рублей. И это примерно около 4 трлн 200 млрд рублей - в нефтегазовый комплекс вместе с транспортом и порядка 800 млрд рублей - в электроэнергетику", - сказал министр.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.