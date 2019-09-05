Минэнерго выступает за смягчение фискальной нагрузки на добычу в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики выступает за облегчение фискального режима для разработки месторождений углеводородов на шельфе в Арктике для стимулирования добычи. Чтобы у компаний был стимул идти в этот малоизученный регион, их доходность должна достигнуть 20% в год. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума.

"Сегодня фискальная система не создает стимулов, чтобы вкладывать средства в этот регион без создания дополнительных льготных условий. В частности, сегодня IRR [внутренняя норма доходности] в Арктике и на шельфе колеблется от отрицательного - до не более 10%. Чтобы стимулировать добычу в регионе, нужно создать на уровне не менее 20%. Поэтому нужно корректировать налоговую систему", - сказал он.

По его словам, должны быть применены все принятые ранее решения правительства о стимулировании добычи в Арктике за счет льготных условий налогообложения. Кроме того, нужно создать механизм для привлечения дешевого финансирования нефтяными компаниями для нефтегазовых проектов в Арктике, со ставкой не более 2-3% в год."Сейчас такие предложения разрабатываются в правительстве", - отметил он.

Новак добавил, что по сухопутной части Арктики разрабатываются предложения в правительстве по льготам на НДПИ, налогу на прибыль, что позволит привлечь инвестиции. В частности, на Таймыре это позволит добывать от 50 млн до 80 млн т.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.