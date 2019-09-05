АФК "Система" к концу года может принять решение о возврате к прежней дивидендной политике

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. АФК "Система" к концу года может объявить о возврате к прежней дивидендной политике, которая предусматривает выплату 1,19 рубля на акцию. Об этом сообщил журналистам основной бенефициар компании Владимир Евтушенков в кулуарах Восточного экономического форума.

"Обсуждаем. Думаю, к концу года", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть объявлено о возврате к прежней дивидендной политике.

В июне акционеры АФК "Система" приняли решение направить на дивиденды за 2018 год нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1,06 млрд рублей, или 0,11 рубля на одну обыкновенную акцию, отступив от утвержденной дивидендной политики. В компании связывали это решение с целью сократить долг АФК "Система".

В конце июня основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков заявлял, что корпорация рассчитывает вернуться к прежней дивидендной политике, которая предусматривает выплату 1,19 рубля на акцию, в 2020 году. В начале июня президент АФК "Система" Андрей Дубовсков говорил, что АФК "Система" планирует определиться с этим вопросом осенью, допустив, что корпорация может либо вернуться к прежней дивидендной политике, либо изменить ее.

Дивиденды корпорации по итогам 2017 года составили 0,11 рубля на одну обыкновенную акцию или 2,2 рубля на одну GDR, общая сумма дивидендов равнялась 1,06 млрд рублей. Дивиденды 2017 года оказались ниже уровня, предусмотренного дивидендной политикой, устанавливающей выплату минимум в 1,19 рубля на акцию. Такое решение было связано с необходимостью сократить долг компании, обязательства которой существенно выросли из-за необходимости выплатить 100 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью".

Согласно дивидендной политике, АФК "Система" стремится выплачивать дивиденды дважды в год: по результатам 9 месяцев отчетного года и по итогам отчетного года. Несмотря на это, АФК не стала выплачивать промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года, направив средства на сокращение долга, сообщал ранее Дубовсков.