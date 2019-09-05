Якушев: опыт японских городов будет использован в нацпроекте по жилью

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Опыт японских городов будет использован в национальном проекте "Жилье и городская среда". Об этом в четверг сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе бизнес-диалога "Россия-Япония" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В рамках этого национального проекта нам, конечно, очень интересен опыт японской стороны по тому, как создается качественная городская среда в городах Японии", - сказал министр.

Он напомнил, что в августе 2019 года делегация Минстроя России, в составе которой были представители четырех регионов - Воронежской области, Приморского края, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга, приняла участие в заседании рабочей группы по вопросам городской среды в Токио. По его словам, Минстрой России высоко оценивает сотрудничество с Японией и прорабатывает варианты его дальнейшего расширения.

"У наших японских партнеров богатый опыт решения вопросов градостроительной политики и коммунальной инфраструктуры. В ходе визита в Токио мы договорились провести встречу для изучения опыта градостроительной деятельности Японии, принятия решения о строительстве объектов, изучения технологических решений по данному направлению", - сказал министр.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн руб. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.