Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере градостроительства и ЖКХ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минстрой России и Министерство строительства Социалистической Республики Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве, передает в четверг корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Как уточнили в Минстрое России, меморандум предусматривает сотрудничество в области градостроительной деятельности, архитектуры, зонирования и планирования территорий, городской среды, ценообразования в строительстве, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет, в частности, о взаимодействии между отраслевыми научно-образовательными организациями, содействии в реализации совместных проектов, обмене информацией и опытом. "Организация реализации сотрудничества будет осуществляться российско-вьетнамской рабочей группой по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и городской среде", - пояснили в Минстрое.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.