Минприроды РФ предложило ввести налоговые стимулы для геологоразведки в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минприроды РФ предложило ввести повышенный коэффициент в размере 3,5 к расходам на геологоразведочные работы в Арктике при расчете налога на прибыль. Об этом сообщил на полях Восточного экономического форума первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.

"Ключевые предложения министерства заключаются в том, чтобы увеличить коэффициент (при расчете налога на прибыль - прим. ТАСС) на геологоразведочные работы. Мы думаем, что в Арктике смело можно сделать [коэффициент] 3,5, на который будут увеличиваться расходы для учета и определения налоговой базы <...> Важная инициатива, она в целом находит понимание Минфина", - сказал Храмов на сессии "Ресурсная база Дальнего Востока и Арктики: текущее состояние и перспективы развития".

Эту инициативу поддержал статс-секретарь - вице-президент компании "Норникель" Дмитрий Пристансков: "Обязательно нужно установление повышающего коэффициента по налогу на прибыль, на наш взгляд, он может быть не меньше 3,5".

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, а также модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.