Первоначальные вложения в газификацию якутского города Удачный составят 5,8 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Первоначальные капитальные вложения в газификацию города Удачный в Мирнинском районе Якутии составят порядка 5,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписали в четверг на полях ВЭФ-2019 генеральный директор "Алроса" Сергей Иванов и председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

"Будет построен магистральный газопровод Айхал - Удачный протяженностью 60 км, газораспределительная станция, внутригородские газовые сети к объектам газопотребления, две газовые котельные, газовые калориферные для нагрева шахтного воздуха подземного рудника "Удачный". Также будут реконструированы тепловые сети Удачного. Строительство планируется начать во втором полугодии 2020 года, а завершить к началу отопительного сезона 2023 года. Первоначальные капитальные вложения составят около 5,8 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Сейчас теплоснабжение и горячее водоснабжение Удачного осуществляются только с использованием электрической энергии. При этом существующая электросетевая инфраструктура не обеспечивает надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.