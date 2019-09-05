Путин на встрече с премьером Малайзии отметил отношения приоритетного партнерства

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом предложил обсудить перспективы развития двусторонних отношений.

Российский лидер в беседе с малайзийским коллегой на полях Восточного экономического форума отметил, что Малайзия один из приоритетных партнеров России в Азии.

Путин поблагодарил премьер-министра Малайзии за участие в форуме, отметив, что в мероприятиях ВЭФ принимают участие представители "практически из всех регионов Азии, практически со всего мира".

"Надеюсь, что (ваши) встречи в рамках форума будут полезными и интересными, - сказал Путин. - Рад возможности поговорить о наших двусторонних отношениях на полях этого мероприятия".

Он также с удовлетворением отметил, что отношения между Россией и Малайзией развиваются позитивно.