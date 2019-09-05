В Гаване начала работу транспортная группа межправительственной комиссии Россия - Куба

ГАВАНА, 5 сентября. /ТАСС/. Делегация Министерства транспорта РФ во главе с заместителем министра Дмитрием Зверевым, прибывшая в Гавану с визитом, провела в среду рабочие встречи с представителями транспортного ведомства Кубы. В ходе заседаний группы Межправительственной российско-кубинской комиссии, как сообщает корреспондент ТАСС, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в железнодорожной, авиационной, морской и автомобильной отраслях.

"В транспортном секторе Кубы наблюдается серьезное участие России, в течение многих лет мы работали с коллегами из этой страны. По мере того, как новые российские технологии выходят на рынок, появляется уверенность в технике [российского производства], - заявила журналистам заместитель министра транспорта Кубы Найма Альфонсо Акоста. - Внедрение этих технологий на Кубе идет непрерывно и помогает в решении проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня".

По словам замминистра, в течение двух дней заседаний комиссии стороны должны проработать детали ряда контрактов, которые планируется подписать на одной из следующих встреч в России. В частности, делегации работают над проектами модернизации портовой инфраструктуры Кубы и созданием Всемирной системы помощи и безопасности на море. В работе транспортной группы приняли участие представители ОАО "РЖД", Росморречфлота, холдинга "Синара-Транспортные машины", ПАО "Совфрахт".

Таможенное сотрудничество

Помимо транспортных вопросов внимание было уделено и сотрудничеству по линии таможни. Представители Федеральной таможенной службой России (ФТС) и Главной таможни Республики Куба провели рабочую встречу в отеле "Насьональ". Заместитель руководителя кубинской таможни Мигель Нуньес и представитель ФТС в Аргентине, Уругвае и Парагвае Николай Рыкунов согласовали тексты проектов меморандума о сотрудничестве в области обучения и подготовки кадров и протокола о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными нарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом. Документы планируется подписать во время следующей встречи в Москве.