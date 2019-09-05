Глава "Открытия" ожидает снижения ставок по ипотеке ниже 9,5% до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов ожидает снижения ставок по ипотечному кредитованию до исторически минимального уровня в РФ - ниже 9,5% годовых до конца 2019 года. С таким прогнозом он выступил в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг.

"Мы рассчитываем на то, что, возможно, поскольку инфляция все-таки замедляется, будет еще дополнительное снижение [ключевой] ставки до конца года, банки последуют за этим движением. И в целом мы ждем, что ипотека выйдет на исторически самые низкие ставки - ниже 9,5% уже в этом году, может быть, приблизится к 9% в начале 2020 года", - сказал он.

По словам Задорнова, вероятное снижение ставки ЦБ обернется ростом спроса на ипотеку и другие виды кредитов.

Ранее Задорнов в интервью ТАСС заявил, что ожидает снижения ключевой ставки до 7% с 7,25% годовых на ближайшем заседании совета директоров Банка России, которое состоится в пятницу, 6 сентября

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.