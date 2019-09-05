ВЭБ.РФ и ВТБ профинансируют строительство Находкинского завода минеральных удобрений

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ, ВТБ и группа НЗМУ (ЗАО "Находкинский завод минеральных удобрений" реализует проект) на площадке Восточного экономического форума подписали кредитную документацию о финансировании строительства Находкинского завода минеральных удобрений в Приморском крае. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "ВЭБ.РФ".

"Структурирование финансирования проекта осуществляется в соответствии с принципами Фабрики проектного финансирования. Кроме того, льготный заем в объеме 7 млрд рублей предоставлен инициатору проекта Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ). Договор займа также подписан на полях ВЭФ. Средства будут направлены на финансирование подготовительной стадии работ", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что на первом этапе общая проектная мощность завода составит 1,8 млн т метанола в год. Природный газ на производство будет поставляться с месторождений на Сахалине. Проектирование и начало строительства завода при поддержке ВЭБ и ВТБ начнется в 2019 году, а выход на полную мощность запланирован на середину 2023 года.

Ожидается, что благодаря строительству завода будет создано более 1,5 тыс. высокопрофессиональных рабочих мест в Приморском крае.

На прошлой неделе набсовет ВЭБ.РФ одобрил участие госкорпорации в финансировании строительства крупного промышленного комплекса в Находке, который в перспективе должен стать одним из крупнейших производителей метанола в России. Финансирование будет осуществляться в рамках Фабрики проектного финансирования.

Фабрика проектного финансирования - совместный проект Минэкономразвития и госкорпорации, который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

В настоящее время в рамках Фабрики с ВЭБ сотрудничают 18 банков. С момента запуска Фабрики набсовет ВЭБ.РФ одобрил участие госкорпорации в финансировании семи проектов общей стоимостью более 500 млрд рублей.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.