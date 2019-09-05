МТС планирует инвестировать 500 млн в развитие цифровой инфраструктуры Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Компания МТС инвестирует около 500 млн рублей в развитие цифровой инфраструктуры Якутии до 2021 года. Соответствующее соглашение подписали в четверг на полях ВЭФ представители МТС и правительства региона.

"В рамках соглашения МТС совместно с правительством республики планируют дальнейшее развитие сетей связи, в том числе в труднодоступных населенных пунктах края, для этого МТС намерена инвестировать 500 млн рублей в развитие цифровой инфраструктуры республики до 2021 года", - говорится в сообщении правительства Якутии.

В рамках соглашения также запланировано сотрудничество в формирования пилотных зон для тестирования цифровых продуктов и вертикальных решений в области проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город".

"Широкая мобильная сеть компании МТС позволяет внедрять самые передовые технологий на территории Якутии. Считаю, стратегическое партнерство в области цифровых технологий позволит повысить качество жизни и уровнять доступ к цифровым сервисам людей вне зависимости от места их проживания", - прокомментировал соглашение председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.