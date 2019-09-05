РЭЦ и "Норникель" подписали соглашение о расширении экспортной поддержки компании

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и "Норильский никель" заключили соглашение о сотрудничестве, которое призвано расширить географию экспорта компании и повысить доходы от внешнеэкономической деятельности, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Согласно документу, РЭЦ будет содействовать в поиске иностранных покупателей продукции "Норникеля", структурировании экспортных проектов, в том числе с привлечением страховых и кредитных продуктов ЭКСАР и Росэксимбанка (входят в группу РЭЦ), маркетинговом продвижении на зарубежных рынках, получении государственных мер поддержки в рамках субсидиарных программ. Соглашение закрепляет намерение сторон совместно участвовать в конгрессно-выставочных мероприятиях, конференциях по вопросам развития и поддержки экспорта металлургической продукции, а также использовать возможности зарубежных представительств РЭЦ для расширения экспорта "Норникеля". По итогам 2018 года доля металлургии в общем объеме несырьевого экспорта составила порядка 30%, экспортный рост сектора металлургии в прошлом году - 19%.

"Группа РЭЦ поддержала экспортные поставки "Норильского никеля" более чем на $400 млн в прошлом году. Что касается этого года, мы также обсуждаем ряд новых проектов. Компанией наиболее востребованы наши финансовые инструменты, рассчитываю, что будем масштабировать наше сотрудничество в этом направлении", - сказал генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.