Глава ТПП: создание регионами ДФО объединенного стенда поможет привлечь инвесторов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного федерального округа должны создать объединенный стенд для презентации своих проектов, чтобы повысить интерес зарубежных инвесторов. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Дальний Восток - самый обделенный регион России с точки зрения выставочных площадей. Почти негде развернуть стенды и, за исключением нескольких площадок, некуда пригласить на выставки. При этом вывести каждый регион отдельно за рубеж - дело накладное. Поэтому надо думать над тем, чтобы Дальневосточный федеральный округ (ДФО) сделал объединенный стенд и показал его в мире, хотя бы в Азиатско-тихоокеанского регионе (АТР)", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что во время зарубежных бизнес-миссий презентовал территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, говорил об особом режиме свободного порта Владивосток (СПВ). "Никто ранее даже не слышал об этом", - заметил Катырин.

Глава ТПП выразил мнение полагает, что стенд, который он предлагает создать, позволит привлечь внимание инвесторов и "дать возможность первого контакта" с ними по ряду проектов.

Улучшение социальной инфраструктуры

Катырин также заявил, что дальневосточные регионы могут стимулировать привлечение человеческого ресурса через улучшения социальной инфраструктуры.

"Чтобы здесь не временные кадры были, а постоянно живущие, то должна быть обеспечена социальная инфраструктура. Те предприниматели, кто постоянно здесь живет, должны знать, что условия созданы - есть детсады, школы, поликлиники, возможность заниматься спортом, налажен отдых и культурная жизнь", - сказал он.

Катырин считает, что создание такой инфраструктуры - "одна из первейших задач".

При этом он подчеркнул, что нехватка высококвалифицированных кадров является проблемой не только Дальнего Востока и других регионов России, но и общемировой проблемой.

О форуме

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.